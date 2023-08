La chapelle des Templiers Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Aubin-des-Châteaux La chapelle des Templiers Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux, 16 septembre 2023, Saint-Aubin-des-Châteaux. La chapelle des Templiers 16 et 17 septembre Chapelle des Templiers Entrée libre, contact : 02 40 28 47 13 Édifice médiéval datant du XIIème siècle dont la charpente est entièrement taillée à la hache.

Exposition « Patrimoines & Paysages-Territoire Châteaubriant-Derval ». Présentée cet été au marché couvert de châteaubriant, l’exposition devient itinérante ! Chapelle des Templiers 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 la chapelle des templiers Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Aubin-des-Châteaux Autres Lieu Chapelle des Templiers Adresse 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux Ville Saint-Aubin-des-Châteaux Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux latitude longitude 47.719488;-1.485424

Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-des-chateaux/