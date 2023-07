Visite libre de la Chapelle des Templiers Chapelle des Templiers Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Visite libre de la Chapelle des Templiers 16 et 17 septembre Chapelle des Templiers Entrée libre

Venez découvrir le seul vestige de la commanderie des Templiers de Metz.

Chapelle des Templiers 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Cette chapelle octogonale, située à proximité de l’Arsenal, est le seul vestige de la commanderie des Templiers de Metz. Cet ordre religieux et militaire, fondé en 1129 dans le contexte des croisades, s’installe dans la ville vers 1133. L’abbesse de Sainte-Glossinde met à sa disposition une chapelle dédiée à saint Maurice, située près de la porte Saint-Thiébault. Les Templiers se font construire une commanderie entre 1180 et 1200 près des églises Sainte-Marie-aux-Nonnains (aujourd’hui disparue) et Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Après la suppression de l’ordre du Temple en 1312, l’édifice est occupé par les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et par les chevaliers de l’ordre Teutonique, qui se partagent les bâtiments. Mais en 1556, après la prise de Metz par les Français, le maréchal de Vieilleville fait entreprendre la construction d’une citadelle. Pour cela, il fait détruire la commanderie, à l’exception de la chapelle et de la salle capitulaire. Cette dernière est finalement détruite en 1904, malgré son plafond de bois peint et ses fresques.

La chapelle est donc le seul bâtiment de la commanderie qui ait subsisté. Sa forme octogonale, caractéristique des édifices des Templiers, se distingue parmi les autres constructions messines. Elle a été construite dans le style roman germanique, qui correspond à un roman tardif, et en représente l’unique exemple complet dans la ville. Sa sauvegarde est due à son classement au titre des Monuments Historiques en 1840, grâce à l’intervention de Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments Historiques. Elle était alors quasiment en ruines. Sans cette mesure de protection, elle aurait probablement été détruite en 1861, lors de la construction de l’arsenal. Si l’extérieur de la chapelle est relativement simple, l’intérieur offre une vision colorée, spirituelle et intimiste, grâce aux fresques murales présentes sur tous les murs. La plupart d’entre elles ont été restaurées, voire recréées, au début du XXe siècle par Hermann Schaper, qui réalisa également les décors d’Aix-la-Chapelle. Il reste toutefois une fresque du XIVe siècle, qui représente la Vierge.

D’autres richesses peuvent être observées dans l’édifice, comme sa clé de voûte sculptée à l’effigie du Saint-Esprit (symbolisé par une colombe).

Après avoir été rachetée aux Allemands par la Ville de Metz en 1904, la chapelle redevient un lieu de culte en 1957. Mais elle est à nouveau désaffectée en 1989 et intégrée dans l’ensemble de l’Arsenal. (Ville de Metz)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Philippe Gisselbrecht