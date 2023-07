Concerts dans une commanderie à Châtellerault Chapelle des Templiers de la commanderie d’Ozon Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne Concerts dans une commanderie à Châtellerault Chapelle des Templiers de la commanderie d’Ozon Bonneuil-Matours, 16 septembre 2023, Bonneuil-Matours. Concerts dans une commanderie à Châtellerault Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Chapelle des Templiers de la commanderie d’Ozon Gratuit. Entrée libre. Participez à un concert de l’ensemble vocal Clément Janequin de Châtellerault et l’ensemble de musique ancienne du conservatoire Clément Janequin. Découvrez la musique réalisée pour les rois d’Angleterre (Purcell, Morley, Haendel…). Chapelle des Templiers de la commanderie d’Ozon Route de Chauvigny, 86100 Châtellerault Bonneuil-Matours 86100 Le Petit Souper Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 09 51 http://www.tourisme-chatellerault.fr La commanderie d’Ozon est située dans un écrin de verdure en bord de rivière, à la confluence de la Vienne et de l’Ozon ornée de sa chapelle templière et de ses fresques du XIIe siècle. Entrée face aux grands moulins d’Ozon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00
2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

