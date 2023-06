Visite libre de la chapelle templière du Saulce-d’Island Chapelle des Templiers – Commanderie du Saulce Island, 16 septembre 2023, Island.

Découvrez lors d’une visite libre la chapelle des Templiers, à la commanderie du Saulce-d’Island. En 1971, Nicole et Georges Guette découvrent la Chapelle. Ils en font l’acquisition et entreprennent sa restauration et son aménagement avec l’agrément et sous la direction des Monuments historiques. L’aménagement intérieur a été conçu pour qu’il n’endommage en rien la structure de la chapelle et puisse, le cas échéant, être enlevé sans difficulté ni dégradation. Des personnes seront présentes pour répondre aux questions, et un petit dossier vous sera remis à l’issue de la visite.

La chapelle templière du Saulce d'Island, édifiée au XIIIe siècle, est classée aux Monuments historiques depuis 1960.

À la suite du procès inique que le roi Philippe le Bel fit aux templiers de 1307 à 1314, la Commanderie fut rattachée en 1311 à l’ordre des Hospitaliers, qui avaient une commanderie à Pontaubert. Lors des guerres de religion, en 1569, les protestants brisèrent les vitraux et incendièrent le toit, qui fut restauré dès cette époque, sans le campanile, et les baies furent murées. À partir de la Révolution, la chapelle commença à servir d’étable, de grenier à foin et de logement. Plusieurs appentis s’y appuyaient. On ne sait rien concernant la disparition progressive des bâtiments. La chapelle est inscrite en 1926 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, avant d’être classée en totalité en 1960. par la route D957 entre Avallon et Vézelay, puis prendre le chemin privé sur 1 km.

