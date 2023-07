Visite commentée de la Chapelle des Tanneurs Chapelle des Tanneurs Nemours, 16 septembre 2023, Nemours.

Visite commentée de la Chapelle des Tanneurs 16 et 17 septembre Chapelle des Tanneurs Sur inscription

Venez découvrir les « Grands plâtres » du Château-Musée, restaurés au coeur de la Chapelle des Tanneurs, à l’occasion de visites commentées.

Chapelle des Tanneurs 17 quai des Tanneurs 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 28 27 42 https://www.nemours.fr/ https://www.facebook.com/chateaumuseenemours/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 28 03 95 »}] En forme de L, il a été fondé au XVIIIe siècle et abritait l’ancien orphelinat des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. La chapelle date des années 1930. Il fut fermé en 1965, racheté et transformé par la ville en centre social et culturel. Aujourd’hui on y trouve une partie des collections du ChMN à savoir les grands plâtres du XIXe siècle qui ont été restaurés (à raison d’une restauration par an) présence de parking, moyen de transports à proximité

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Château-Musée, ville de Nemours