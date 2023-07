Visite de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices Chapelle des sœurs auxiliatrices Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Chapelle de style néo-byzanthin construite entre 1873 et 1876 à la demande de la fondatrice de la congrégation, Eugénie Smet, bienheureuse Marie de la Providence.

Chapelle construite de 1873 à 1876 et rénovée en 2002. De style néo-byzantin, elle est en forme de croix grecque avec abside. Dôme couvert de tuiles vernissées encadré de quatre anges de bronze qui sonnent de la trompette aux quatre points cardinaux.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

