Dans les pas de la Baronne de Brienen Chapelle des Réparatrices Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Dans les pas de la Baronne de Brienen Samedi 14 octobre, 15h00 Chapelle des Réparatrices Gratuit. Sur inscription. Le point de départ de cette visite sera devant la chapelle des Réparatrices.

Sur les traces de la Baronne de Brienen :

Le guide-conférencier vous convie à revivre l’histoire et la splendeur architecturale de la villégiature paloise en prenant pour exemple la vie de la Baronne de Brienen. Grâce à sa fortune, elle a laissé une empreinte durable sur les quartiers Trespoey et du Stade nautique.

Chapelle des Réparatrices 3 rue des Réparatrices, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 98 40 47 http://www.pau.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] La chapelle en style néo-gothique est intégrée au complexe historique du couvent des Réparatrices. Érigée pendant la seconde moitié du XIXe siècle, cette période voit Pau connaître un essor remarquable grâce à sa popularité en tant que lieu de villégiature prisé. De nouvelles congrégations religieuses s’établissent alors dans cette ville, attirées par la générosité de la société élégante qui séjourne longuement ici et par la proximité de Lourdes. Bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

©Ville de Pau