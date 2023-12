Noël avec Les Chambelles Chapelle des Praz Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Noël avec Les Chambelles Chapelle des Praz Chamonix-Mont-Blanc, 4 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie Concert de Noël de le chorale Les Chambelles.

2023-12-21 18:00:00 fin : 2023-12-21 21:00:00. .

Chapelle des Praz

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas concert by Les Chambelles choir Concierto de Navidad del coro Les Chambelles Weihnachtskonzert des Chors Les Chambelles Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chapelle des Praz Adresse Chapelle des Praz Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Chapelle des Praz Chamonix-Mont-Blanc latitude longitude 45.940556;6.887286

Chapelle des Praz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamonix-mont-blanc/