Duo de guitares avec Arnaud DUMOND et Miguel Angel CORTES Chapelle des Pénitents Treignac Catégories d’Évènement: Corrèze

Treignac Duo de guitares avec Arnaud DUMOND et Miguel Angel CORTES Chapelle des Pénitents Treignac, 1 décembre 2023, Treignac. Treignac,Corrèze L’association « Fêtes Corréziennes en Musique » accueille cette année « Le Classique enflamme le Flamenco » duo composé d’ Arnaud DUMONT, guitariste classique et Miguel Angel CORTES, star du flamenco..

Chapelle des Pénitents

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This year, the « Fêtes Corréziennes en Musique » association welcomes « Le Classique enflamme le Flamenco », a duo featuring classical guitarist Arnaud DUMONT and flamenco star Miguel Angel CORTES. Este año, la asociación « Fêtes Corréziennes en Musique » acoge a « Le Classique enflamme le Flamenco », dúo formado por el guitarrista clásico Arnaud DUMONT y la estrella del flamenco Miguel Ángel CORTES. Der Verein « Fêtes Corréziennes en Musique » empfängt dieses Jahr das Duo « Le Classique enflamme le Flamenco », das aus dem klassischen Gitarristen Arnaud DUMONT und dem Flamenco-Star Miguel Angel CORTES besteht.

