Concert : « Octo Voces » Chapelle des Pénitents Treignac, 24 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

L’association « Fêtes Corréziennes en Musique » accueille Octo Voces.

L’octuor vocal Octo voces rassemble 8 chanteurs – 4 femmes et 4 hommes -, qui ont acquis leur expérience vocale dans différents chœurs de grande ampleur (Chœur de chambre de Paris, Chœur de chambre d’Ile de France, Chœur de l’Orchestre de Paris, Madrigal de Paris). Ils vous proposent pendant la trêve estivale ce concert à 8 voix pour vous faire (re-)découvrir des chefs d’œuvres de la musique sacrée, du 16è au 20è siècle : une fresque musicale qui vous fera voyager dans toute l’Europe et traverser les siècles. Venez nombreux et en famille, fermez les yeux et laissez-vous porter !.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

Chapelle des Pénitents

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Fêtes Corréziennes en Musique » association welcomes Octo Voces.

The Octo Voces vocal octet brings together 8 singers – 4 women and 4 men – who have acquired their vocal experience in various large-scale choirs (Ch?ur de chambre de Paris, Ch?ur de chambre d’Ile de France, Ch?ur de l’Orchestre de Paris, Madrigal de Paris). During the summer break, they offer you this 8-voice concert to (re-)discover masterpieces of sacred music from the 16th to the 20th century: a musical fresco that will take you on a journey through Europe and across the centuries. Close your eyes and let yourself be carried away!

La asociación « Fêtes Corréziennes en Musique » da la bienvenida a Octo Voces.

El octeto vocal Octo Voces es un grupo de 8 cantantes -4 mujeres y 4 hombres- que han adquirido su experiencia vocal en diversos coros de gran envergadura (Ch?ur de chambre de Paris, Ch?ur de chambre d’Ile de France, Ch?ur de l’Orchestre de Paris, Madrigal de Paris). Durante las vacaciones de verano, le proponen este concierto a 8 voces para (re)descubrir obras maestras de la música sacra de los siglos XVI al XX: un fresco musical que le hará viajar por Europa y a través de los siglos. Cierre los ojos y déjese llevar

Der Verein « Fêtes Corréziennes en Musique » empfängt Octo Voces.

Das Vokaloktett Octo voces besteht aus 8 Sängern – 4 Frauen und 4 Männer -, die ihre Gesangserfahrung in verschiedenen großen Chören gesammelt haben (Ch?ur de chambre de Paris, Ch?ur de chambre d’Ile de France, Ch?ur de l’Orchestre de Paris, Madrigal de Paris). Sie bieten Ihnen während der Sommerpause dieses achtstimmige Konzert an, um Sie Meisterwerke der Kirchenmusik vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (wieder-)entdecken zu lassen: ein musikalisches Fresko, das Sie durch ganz Europa und die Jahrhunderte reisen lässt. Kommen Sie zahlreich und mit Ihrer Familie, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich treiben!

