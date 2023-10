Import-export récit d’un voyage en Inde Chapelle des pénitents, Saint-Martin-de-Castillon (84), 12 novembre 2023, .

Import-export récit d’un voyage en Inde Dimanche 12 novembre, 18h00 Chapelle des pénitents, Saint-Martin-de-Castillon (84) 5€ ou 10€ ou 15€ au choix

De Marseille à Jaipur, du Rajasthan à la Provence, les conteneurs marqués « Made in France » sont mélangés à ceux estampillés « Made in India »… sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.Un spectacle qui chemine à travers l’Inde et les racines d’u ne histoire familiale ; un voyage au bout du monde comme au fond de soi, écrit et i nterprété par Marien Guillé, d’après une histoi re vraie.Un spectacle entre l’Inde et la France, un voyage intérieur entre humour et émotion, sans décalage horaire !

https://www.youtube.com/watch?v=148Qb7Cxe3s&t=37s

source : événement Import-export récit d’un voyage en Inde publié sur AgendaTrad

Chapelle des pénitents, Saint-Martin-de-Castillon (84) Chapelle des pénitents, 84750 Saint-Martin-de-Castillon, France [{« data »: {« author »: « Marien Guillu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « Ce spectacle, qui ru00e9sume en 1h15 un voyage de 5 mois, est ici lui-mu00eame ru00e9sumu00e9 en un teaser de 3 minutes et 30 secondes… l’art de la concision !nRu00e9alisation : Bruno Mathu00e9 », « type »: « video », « title »: « »Import Export, ru00e9cit d’un voyage en Inde », teaser du spectacle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/148Qb7Cxe3s/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=148Qb7Cxe3s », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTwznLsDPDXXxOn5AuEIHng », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 37 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=148Qb7Cxe3s&t=37s »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45839 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T18:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:30:00+01:00

2023-11-12T18:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:30:00+01:00

84