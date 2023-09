Le petit cirque de Noël Chapelle des Pénitents Pierrelatte, 10 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

À la vue des spectateurs et du bout des doigts, le marionnettiste fait danser sa petite troupe de bois… Un lutin jongle avec un cadeau, son père Noël perd la tête….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Chapelle des Pénitents Rue Bermine

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In full view of the audience and with his fingertips, the puppeteer makes his little wooden troupe dance? An elf juggles with a gift, his Santa loses his mind?

A la vista del público y con la punta de los dedos, el titiritero hace bailar a su pequeña troupe de madera? ¿Un elfo hace malabarismos con un regalo y Papá Noel pierde la cabeza?

Vor den Augen der Zuschauer und mit den Fingerspitzen lässt der Puppenspieler seine kleine Holztruppe tanzen? Ein Wichtel jongliert mit einem Geschenk, sein Weihnachtsmann verliert den Kopf?

