Découverte de cette chapelle : une immersion guidée dans l’histoire et l’architecture 16 et 17 septembre Chapelle des Pénitents Noirs Gratuit. Entrée libre.

La chapelle des Pénitents Noirs est un joyau d’art baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. Derrière sa façade relativement sobre, se cache un riche décor avec un plafond peint, un retable coloré et doré et six grands tableaux.

Chapelle des Pénitents Noirs Boulevard de Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 65 45 13 18 http://www.villefranche.com L’extérieur de la chapelle des Pénitents Noirs présente une grande simplicité malgré son style baroque. De taille modeste, elle adopte un plan en forme de croix grecque et une façade classique agrémentée d’un élégant clocheton. Cependant, c’est à l’intérieur que la chapelle surprend par l’abondance de son décor. La voûte en bois peinte arbore des couleurs vives et un style naïf, créant ainsi une référence au culte de la Croix. Cette représentation artistique offre une atmosphère vivante et joyeuse à l’intérieur de la chapelle.

Le retable, quant à lui, est réalisé en bois sculpté et doré à la feuille. Il présente des scènes de la vie du Christ, ajoutant une dimension narrative à l’ornementation de la chapelle. Ce retable constitue un point central de dévotion et d’admiration pour les fidèles et les visiteurs. Bien que l’extérieur de la chapelle des Pénitents Noirs affiche une simplicité caractéristique, son intérieur éblouit par la richesse de son décor. La voûte peinte aux couleurs vives et le retable en bois doré témoignent de l’importance accordée au culte de la Croix et à la vie du Christ dans cette chapelle baroque. Centre ville, boulevard Haute Guyenne ou petit train touristique depuis la place Notre-Dame.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

