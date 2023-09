Cet évènement est passé Visite de la chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Tende Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tende Visite de la chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Tende, 15 septembre 2023, Tende. Visite de la chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende 15 – 17 septembre Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Entrée Libre Ouverture exceptionnelle de la chapelle de la chapelle de la Miséricorde. Exposition du trésor et visite guidée par les membres des pénitents. Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende 51 Rue Cotta 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 82 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/mercantour-roya-bevera/vallee-de-la-roya/tende/ http://vermenagna-roya.eu/fr/patrimoine/chapelle-des-penitents-noirs-dite-de-la-misericorde/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_la_Mis%C3%A9ricorde_de_Tende La confrérie, fondée le 16 mars 1592, s’installa en 1675 dans sa nouvelle chapelle dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde et à la décollation de Saint-Jean Baptiste, selon les usages en vigueur à l’époque pour les confréries de Pénitents noirs. En 1758, les membres de la confrérie des Pénitents rouges de la Très Sainte Trinité (fondée en 1596) devenus trop peu nombreux rejoignirent les Pénitents noirs. Pour commémorer cette union, on célèbre la Sainte Trinité dans la chapelle. La façade classique très simple contraste avec la décoration baroque très chargée de l’intérieur. Suite au rattachement de Tende à la France en 1947, les statuts de la confrérie ont été remaniés, conformément au cadre spécifique de la loi de 1901 sur les associations. La chapelle est toujours administrée par la confrérie, dont les membres veillent à l’entretien de la chapelle et à son ouverture occasionnelle au public. Accès piéton par les ruelles du village de Tende. Stationnement à proximité place de la Collégiale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Archiconfrérie des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Tende Autres Lieu Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Adresse 51 Rue Cotta 06430 Tende Ville Tende Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Tende latitude longitude 44.08382;7.592648

Chapelle des Pénitents Noirs et Rouges de Tende Tende Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tende/