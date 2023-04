Découvrez cette ancienne chapelle classée, réhabilitée en auditorium Chapelle des Pénitents noirs – Auditorium, 16 septembre 2023, Saint-Geniez-d'Olt.

Visitez l’Auditorium, ancienne chapelle des Pénitents Noirs, et son exceptionnel plafond peint.

Chapelle des Pénitents noirs – Auditorium Rue du cours, 12130 Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac Saint-Geniez-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie En 1672, les moines Augustins cèdent une partie de leur terrain à la confrérie des Pénitents de la Miséricorde. Ces derniers, plus connus sous le nom de Pénitents Noirs, en référence à la couleur de leur habit, achèvent leur chapelle en 1705. En 1791, la Révolution met un terme au culte, la confrérie disparaît et la chapelle sert de salle d’audience à la nouvelle municipalité, avant d’être cédée à l’hospice voisin en 1805. Quand l’hospice ferme ses portes en 1973, la chapelle est désacralisée et réhabilitée dans les années 1980. L’Office de Tourisme s’y installe en 1994 avant d’être transféré dans le Cloître en 2007. Depuis lors, le bâtiment abrite l’auditorium. Le plafond en bois entièrement peint, qui fait la richesse de cet édifice, ainsi que le magnifique autel avec son retable du début du XVIIIe siècle, ont été classés au titre des Monuments historiques en 1979.

©Mairie de Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac