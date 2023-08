Exposition « Mémoires de Provence » Chapelle des pénitents gris Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Exposition « Mémoires de Provence » Chapelle des pénitents gris Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne. Exposition « Mémoires de Provence » 16 et 17 septembre Chapelle des pénitents gris Lei Dansaire de Garlaban vous font découvrir la cuisine provençale d’antan ainsi que les lavoirs du pays d’Aubagne avec une scène de bugade. Chapelle des pénitents gris avenue georges clémenceau 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Lei Dansaire de Garlaban Détails Catégories d’Évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Chapelle des pénitents gris Adresse avenue georges clémenceau 13400 Aubagne Ville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Chapelle des pénitents gris Aubagne latitude longitude 43.292584;5.570594

Chapelle des pénitents gris Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/