Exploration historique de la chapelle des pénitents gris : un voyage à travers les siècles

15 – 17 septembre

Découvrez la chapelle des Pénitents Gris ! Elle a été fondée vers 1400 sur le site d’un ancien couvent des moines cordeliers offert par Louis IX aux habitants d’Aigues-Mortes en 1248. Les cordeliers sont les véritables fondateurs de la confrérie des pénitents gris.

Les guerres de Religion :

Pendant les guerres de Religion en 1575, la chapelle est détruite et reconstruite vers 1607. La confrérie connaît alors une telle expansion qu’en raison de dissensions parmi les dirigeants, une autre confrérie est envisagée, portant le nom de pénitents blancs.

Le retable de Jean Sabatier :

Au cours du XVIIe siècle, la confrérie s’agrandit et se pare de nouvelles embellissements. En 1687, un retable représentant « La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ » est construit. Il est réalisé en stuc avec des décors de faux marbre par Jean Sabatier en 1688.

La Révolution :

Pendant la Révolution en 1789, les chapelles sont transformées en entrepôts de fourrage. Le maître-autel et le retable sont préservés grâce à la vigilance du garde-magasin, également pénitent, qui empile des ballots de paille devant eux. Le reste du mobilier est détruit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Ville d’Aigues-Mortes