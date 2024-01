Quintet Bumbac Chapelle des Pénitents Gap, samedi 20 janvier 2024.

Gap Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Les cinq musiciens du Quintet Bumbac présentent le nouveau répertoire du violoniste et compositeur David Brossier, un set de musique inspiré et richement ouvragé, ancré dans les héritages culturels des peuples des Balkans et du pourtour méditerranéen.

Chapelle des Pénitents Rue de l’Imprimerie

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées