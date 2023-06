Découvrez une chapelle du XVIIIe siècle et son riche mobilier, profitez également d’une démonstration de dorure à la feuille d’or Chapelle des Pénitents Espalion Espalion Catégories d’Évènement: Aveyron

Espalion Découvrez une chapelle du XVIIIe siècle et son riche mobilier, profitez également d’une démonstration de dorure à la feuille d’or Chapelle des Pénitents Espalion, 16 septembre 2023, Espalion. Découvrez une chapelle du XVIIIe siècle et son riche mobilier, profitez également d’une démonstration de dorure à la feuille d’or 16 et 17 septembre Chapelle des Pénitents Gratuit. Entrée libre. Pendant tout le week-end, vous avez la possibilité de visiter la chapelle à votre rythme ou de participer à une visite guidée. De plus, une démonstration de restauration sera proposée.

Vous pouvez choisir entre une visite libre ou commentée de la chapelle. Au cours de celle-ci, vous recevrez des explications sur les travaux de préservation et de restauration du mobilier sacré. Une démonstration des techniques de restauration sera également organisée, notamment en ce qui concerne la dorure à la feuille d’or.

Les membres de l’association Les Amis de la Chapelle des Pénitents d’Espalion seront présents tout au long de la période indiquée pour commenter la visite et répondre aux questions des visiteurs. Chapelle des Pénitents 29 rue du Plô, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 06 07 39 35 27 La chapelle de la confrérie des Pénitents blancs a été construite en 1704. Elle abrite un magnifique retable baroque qui est classé au titre des Monuments historiques. À l’intérieur, on peut également trouver divers objets qui ont appartenu à la confrérie, tels qu’une rare croix de procession en « carta pasta » et des bâtons de procession. Parking du foirail à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Amis de la Chapelle des Pénitents Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Espalion Autres Lieu Chapelle des Pénitents Adresse 29 rue du Plô, 12500 Espalion Ville Espalion Departement Aveyron Age max 99 Lieu Ville Chapelle des Pénitents Espalion

Chapelle des Pénitents Espalion Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espalion/

Découvrez une chapelle du XVIIIe siècle et son riche mobilier, profitez également d’une démonstration de dorure à la feuille d’or Chapelle des Pénitents Espalion 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une chapelle du XVIIIe siècle et son riche mobilier, profitez également d’une démonstration de dorure à la feuille d’or Chapelle des Pénitents Espalion Chapelle des Pénitents Espalion 16 septembre 2023