Égletons Concours de belote Chapelle des Pénitents Égletons, 25 novembre 2023, Égletons. Égletons,Corrèze Concours de belote par équipes, à 14h, à la Chapelle des Pénitents.

Inscriptions : 9 €/personne

Nombreux lots..

Chapelle des Pénitents Place du Marchadial

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Team belote competition, 2pm, Chapelle des Pénitents.

Registration: ?9/person

Numerous prizes. Competición de belote por equipos, 14:00 h, Chapelle des Pénitents.

Inscripción: 9 euros/persona

Muchos premios. Belote-Wettbewerb für Teams, um 14 Uhr, in der Chapelle des Pénitents.

Einschreibungen: 9 ?/Person

