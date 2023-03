Bourse aux Vêtements Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Bourse aux Vêtements Chapelle des Pénitents, 9 mai 2023, Craponne-sur-Arzon . Bourse aux Vêtements Avenue de la Prairie Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie

2023-05-09 – 2023-05-10

Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire . Bourse aux vêtements d’été à la chapelle des pénitents.

Dépôt mardi et mercredi (30 articles maximum, non démodés et en bon état.), vente vendredi et samedi. +33 4 71 01 20 98 Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Ville Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon

Bourse aux Vêtements Chapelle des Pénitents 2023-05-09 was last modified: by Bourse aux Vêtements Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon 9 mai 2023 Avenue de la Prairie Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire