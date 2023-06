Au siège de la confrérie Pénitents bleus de Montpellier, découvrez cette chapelle exceptionnelle Chapelle des Pénitents Bleus Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Au siège de la confrérie Pénitents bleus de Montpellier, découvrez cette chapelle exceptionnelle

16 et 17 septembre

Gratuit (libre participation aux frais pour la restauration de l'orgue). Entrée libre.

Chapelle abritant la confrérie des Pénitents bleus de Montpellier, construite en 1845 par l'architecte montpellierain Omer Lazard de style néogothique troubadour. Il y sera ajouté en 1891 un orgue réalisé par la manufacture d'orgue Théodore Puget et donc le relevage vient d'être réalisé Michel Formentelli né d'une famille d'organiers franco-italiano-portugaise ayant « appris le métier de son père » Barthélémy formentelli.

Elle est aussi surnommée chapelle de Sainte-Rita, il y a plus de mille ex-votos à la sainte sur le mur gauche de la chapelle dont les derniers ont été posés cette année.

La crypte où repose Albine Vassal de Montholon qui avec son mari le Général De Montholon accompagna Napoléon 1er à Sainte-Hélène, ne se visite pas.

Chapelle des Pénitents Bleus
11 rue des étuves, 34000 Montpellier

La chapelle de la confrérie des Pénitents Bleus de Montpellier a été dessinée par Omer Lazard, architecte et entrepreneur montpelliérain. Bâtie en 1845, elle est de style « néo-gothique troubadour » (1845-1909). Elle est la seule construction non remaniée de ce style qui existe à Montpellier. Cette chapelle abrite de très belles œuvres, dont le Christ en marbre de Dom Cibet, ainsi que des tableaux d'Antoine Ranc et de Claude Mignard, des croix de procession et un orgue de Théodore Puget, daté de 1891.

Elle abrite de fin novembre à début février une crèche faite avec des santons offerts par les fidèles du lieu.

Horaires:
Samedi 16 septembre: 10h00-12h00
Dimanche 17 septembre: 14h00-18h00

