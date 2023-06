Visite commentée de cette chapelle Chapelle des Pénitents Bleus Montgesty Montgesty Catégories d’Évènement: Lot

Visite commentée de cette chapelle 16 et 17 septembre Chapelle des Pénitents Bleus Gratuit. Entrée libre. Visite commentée de la chapelle située dans le bourg de Mongesty. Chapelle des Pénitents Bleus Rue du bourg, 46150 Montgesty Montgesty 46150 Lot Occitanie La chapelle des Pénitents bleus, affiliée à la confrérie des Pénitents Bleus, a été construite après 1845, puis restaurée en 1964.

Le peintre cadurcien Charles Rouquet en a décoré l’abside et le maître-verrier Dalet en a réalisé les vitraux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

