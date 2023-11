A la découverte du patrimoine valréassien pendant l’exposition Banksy Chapelle des Pénitents Blancs Valréas, 10 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

A l’occasion de l’exposition Banksy au Château de Simiane, découvrez un joyau de Valréas : la Chapelle des Pénitents Blancs ! à 14h30 gratuit.

Et à 15h45, visite guidée payante de l’Église N.-D. de Nazareth..

2023-11-10 14:30:00 fin : 2023-11-19 . .

Chapelle des Pénitents Blancs Place Pie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the Banksy exhibition at Château de Simiane, discover a Valréas jewel: the Chapelle des Pénitents Blancs! at 2.30pm, free.

And at 3.45pm, guided tour of the Church of N.-D. de Nazareth.

Con motivo de la exposición de Banksy en el castillo de Simiane, descubra una joya de Valréas: ¡la Chapelle des Pénitents Blancs! a las 14.30 h de forma gratuita.

Y a las 15.45 h, visita guiada a la iglesia de Nuestra Señora de Nazaret, de pago.

Anlässlich der Banksy-Ausstellung im Château de Simiane entdecken Sie ein Juwel von Valréas: die Chapelle des Pénitents Blancs! um 14:30 Uhr kostenlos.

Und um 15:45 Uhr kostenpflichtige Führung durch die Kirche N.-D. de Nazareth.

