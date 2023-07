Exposition « Sarlat au temps de La Boétie » Chapelle des Pénitents Blancs Sarlat-la-Canéda, 14 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’exposition Sarlat au siècle de la Boétie présente des objets de collections publiques (Département de la Dordogne, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Médiathèque Pierre Fanlac) et privées (châteaux de Losse et de Fénelon, collection médicale de Bernard Baldivia). Elle jalonne le siècle sous l’angle architectural, historique et sociétal et donne un tout autre regard sur Sarlat.

Plusieurs animations sont prévues. Le 14 juillet, Bernard Baldivia présentera ses collections médicales aux visiteurs pendant les horaires d’ouverture de la chapelle des Pénitents blancs..

2023-07-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Chapelle des Pénitents Blancs Rue Jean Jacques Rousseau

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The exhibition Sarlat au siècle de la Boétie features objects from public collections (Département de la Dordogne, Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord, Médiathèque Pierre Fanlac) and private collections (Châteaux de Losse and Fénelon, Bernard Baldivia?s medical collection). It marks out the century from an architectural, historical and societal perspective, providing a completely different view of Sarlat.

Several events are planned. On July 14, Bernard Baldivia will present his medical collections to visitors during the opening hours of the Pénitents blancs chapel.

La exposición Sarlat en el siglo de La Boétie presenta objetos procedentes de colecciones públicas (Département de la Dordogne, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Médiathèque Pierre Fanlac) y privadas (castillos Losse y Fénelon, colección médica de Bernard Baldivia). Recorre el siglo desde una perspectiva arquitectónica, histórica y social, ofreciendo una visión completamente diferente de Sarlat.

Están previstos varios actos. El 14 de julio, Bernard Baldivia presentará sus colecciones médicas a los visitantes durante el horario de apertura de la capilla de los Penitentes Blancos.

Die Ausstellung Sarlat au siècle de la Boétie zeigt Objekte aus öffentlichen (Département Dordogne, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Médiathèque Pierre Fanlac) und privaten Sammlungen (Châteaux de Losse und de Fénelon, medizinische Sammlung von Bernard Baldivia). Sie zeigt das Jahrhundert unter architektonischen, historischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten und vermittelt einen völlig neuen Blick auf Sarlat.

Es sind mehrere Veranstaltungen geplant. Am 14. Juli wird Bernard Baldivia den Besuchern während der Öffnungszeiten der Kapelle der Weißen Büßer seine medizinischen Sammlungen vorstellen.

