Montpellier Conférence sur la restauration du plafond de la chapelle Chapelle des Pénitents blancs Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Conférence sur la restauration du plafond de la chapelle Samedi 16 septembre, 11h00 Chapelle des Pénitents blancs Gratuit. Entrée libre. Présentation du premier tableau du plafond après restauration par M. Matsunaga. Il présentera aussi le projet de restauration des autres parties du plafond. Chapelle des Pénitents blancs 14 rue Jacques Cœur, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie http://www.penitents.fr La chapelle des Pénitents blancs est dédiée à Sainte-Foy. La chapelle Sainte-Foy, située tout près de la place de la comédie, est aujourd’hui la propriété de la confrérie des Pénitents blancs. À l’intérieur, un exceptionnel plafond peint ainsi qu’une décoration en bois doré la firent surnommer la « Sixtine du Languedoc ». Sainte-Foy fut vraisemblablement fondée au XIIe siècle, le long du Camin Roumieu, chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. La chapelle a été détruite vers 1561 lors de la guerre opposant les catholiques et les protestants. Le terrain servit alors de cimetière à ciel ouvert. Puis, en 1623, elle fut rendue aux Pénitents blancs qui la reconstruisirent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Confrérie des pénitents blancs de Montpellier

