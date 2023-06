Offrez-vous une visite guidée dans une ancienne chapelle de Mèze Chapelle des Pénitents Blancs Mèze, 17 septembre 2023, Mèze.

Offrez-vous une visite guidée dans une ancienne chapelle de Mèze Dimanche 17 septembre, 16h00 Chapelle des Pénitents Blancs 2 €. Sur inscription.

Pour les Journées européennes du patrimoine, assistez à cette visite guidée dans la chapelle des Pénitants blancs. La première trace de cette chapelle remonte à 1143 lorsque le chapelin Maurand, parti pour le Saint-Sépulcre, en fit le lègue à son neveu. En 1588, la jeune confrérie des Pénitents blancs s’y installe et y demeure pendant près 400 années jusqu’en 1912.

Découvrez un lieu chargé d’histoire et en cours de restauration pour être transmis aux générations futures.

Chapelle des Pénitents Blancs Place monseigneur Hiral, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ru00e9servation@ville-meze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 99 02 22 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 13 37 31 »}] Dressée fièrement sur son promontoire, cette sentinelle défie le temps depuis le XIIe siècle. Également appelée Notre-Dame des 7 Douleurs, la chapelle des Pénitents de Mèze est le symbole de l’identité culturelle de la ville. Accès pour les personnes à mobilité réduite. Parking au bas des remparts.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©VILLE DE MEZE