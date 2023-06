Assistez à un concert dans une ancienne chapelle de Mèze Chapelle des Pénitents Blancs Mèze, 16 septembre 2023, Mèze.

Assistez à un concert dans une ancienne chapelle de Mèze Samedi 16 septembre, 18h00 Chapelle des Pénitents Blancs 15 €. Entrée libre. Billetterie au service des affaires culturelles de Mèze.

Ancien élève pilote et navigateur de l’armée, Jérôme Medeville réalise sont rêve lorsqu’il quitte tout en 1998. Il se lance dans le piano et crée alors le Piano Voyageur, un concept dédié à l’accessibilité de la musique classique au plus grand nombre.

Le coût de l’entrée sera versé au profit de la restauration de la chapelle des Pénitents. Un concert à ne pas manquer.

Chapelle des Pénitents Blancs Place monseigneur Hiral, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 99 02 22 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 13 37 31 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@ville-meze.fr »}] Dressée fièrement sur son promontoire, cette sentinelle défie le temps depuis le XIIe siècle. Également appelée Notre-Dame des 7 Douleurs, la chapelle des Pénitents de Mèze est le symbole de l’identité culturelle de la ville. Accès pour les personnes à mobilité réduite. Parking au bas des remparts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Jérôme MEDEVILLE