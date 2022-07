Visite guidée d’une chapelle-phare Chapelle des Pénitents Blancs Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

Visite guidée d’une chapelle-phare Chapelle des Pénitents Blancs, 18 septembre 2022, Mèze. Visite guidée d’une chapelle-phare Dimanche 18 septembre, 16h00, 16h30 Chapelle des Pénitents Blancs

Tarif : 4 euros. Inscription au Service Culturel à partir du 9 Septembre (recettes au profit de la rénovation de la chapelle).

Découvrez l’histoire de la confrérie des Pénitents Blancs de 1588 à nos jours. handicap moteur mi Chapelle des Pénitents Blancs Place Monseigneur Hiral, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie Accès pour les personnes à mobilité réduite. Parking au bas des remparts.

Dressée fièrement sur son promontoire, cette sentinelle défie le temps depuis le XIIe siècle. Également appelée Notre-Dame des 7 Douleurs, la chapelle des Pénitents de Mèze est le symbole de l’identité culturelle de la ville. Découvrez l’histoire de la confrérie des Pénitents Blancs de 1588 à nos jours. Des premiers seigneurs de Mèze aux Pénitents, depuis Charles le Chauve en 843, un millénaire de petites et grandes histoires à découvrir. Aujourd’hui, le devenir de ce « phare de l’étang », avec la mission Bern et ses retombées à courts et moyens termes n’auront plus de secrets pour vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T16:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 ©Fagairolles34

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Chapelle des Pénitents Blancs Adresse Place Monseigneur Hiral, 34140 Mèze Ville Mèze Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville Chapelle des Pénitents Blancs Mèze Departement Hérault

Chapelle des Pénitents Blancs Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/

Visite guidée d’une chapelle-phare Chapelle des Pénitents Blancs 2022-09-18 was last modified: by Visite guidée d’une chapelle-phare Chapelle des Pénitents Blancs Chapelle des Pénitents Blancs 18 septembre 2022 Chapelle des Pénitents Blancs Mèze Mèze

Mèze Hérault