Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Aurélie Lasvaux dite Orel Chapelle des Pénitents Blancs Cornac, 14 octobre 2023, Cornac.

Cornac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Venez découvrir l’univers d’une artiste qui présentera des tableaux en volume en taillant la mousse et vous invitera au cœur des intimités de femme dans un beau lieu chargé d’histoire..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Chapelle des Pénitents Blancs

Cornac 46130 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios and discover their universe

Come and discover the world of an artist who will be presenting her moss-cut paintings in volume, inviting you into the heart of a woman’s intimacy in a beautiful setting steeped in history.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Venga a descubrir el universo de una artista que presentará sus cuadros en volumen cortando musgo y le invitará al corazón de la intimidad de una mujer en un bello lugar cargado de historia.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Entdecken Sie die Welt einer Künstlerin, die Volumenbilder aus Moos schneidet und Sie in die Intimsphäre einer Frau an einem schönen, geschichtsträchtigen Ort einlädt.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne