Venez découvrir cette chapelle : un voyage artistique à travers l’histoire Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes, 15 septembre 2023, Aigues-Mortes.

Venez découvrir cette chapelle : un voyage artistique à travers l’histoire 15 – 17 septembre Chapelle des pénitents blancs Gratuit. Entrée libre.

Découvrez la chapelle des pénitents blancs, fondée en 1625, dont la construction de la chapelle date de 1668. La chapelle est placée sous la protection de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit, représenté par la Colombe.

La fresque de Xavier Sigalon (1817) est une fresque monumentale remarquablement peinte qui retrace la Descente du Saint-Esprit lors du Jour de Pentecôte. Cette peinture est classée par les Affaires Culturelles. Cette toile demi-circulaire représente le Christ entouré de ses disciples, des saintes femmes Marie Jacobée et Marie Salomé, ainsi que la Sainte Vierge Marie. Elle mesure 4 mètres de hauteur sur 12,20 mètres de longueur.

Les quatre tableaux d’Auguste Glaize (1846-1847) retracent le cycle de la vie de la Vierge : Le Mariage de la Vierge, l’Adoration des Mages, la Déploration du Christ et la Dormition de la Vierge.

À noter également, inscrits sur la voûte du chœur, les dons du Saint-Esprit et le rappel de la crainte du Seigneur : « Heureux celui qui vit dans la crainte de Dieu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville d’Aigues-Mortes