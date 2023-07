Musique dans la rue Chapelle des Oblats / Lycée du Sacré Cœur, Cour des Poissons / Place des Prêcheurs / Sainte Catherine de Sienne / Place de Verdun / Jardin du Pavillon de Vendôme / Cours Mirabeau / Place devant l’Office de Tourisme/Rotonde Aix-en-Provence, 19 août 2023, Aix-en-Provence.

51e édition du Festival Musique dans la Rue avec un voyage musical à travers la ville. Concerts,récitals,fanfare – bals musiques du monde, classique, baroque, jazz, rock, elektro, tekno..

51st edition of the Musique dans la Rue Festival with a musical journey through the city. Concerts, recitals, fanfare – world music balls, classical, baroque, jazz, rock, elektro, tekno.

la 51ª edición del Festival Musique dans la Rue le lleva de viaje musical por la ciudad. Conciertos, recitales, bandas de música y bailes de músicas del mundo, clásica, barroca, jazz, rock, electro y tekno.

51. Ausgabe des Festivals Musique dans la Rue mit einer musikalischen Reise durch die Stadt. Konzerte,Recitals,Fanfaren – Bälle Weltmusik, Klassik, Barock, Jazz, Rock, Elektro, Tekno.

