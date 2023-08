Visite de la chapelle des Moines Chapelle des Moines Berzé-la-Ville, 16 septembre 2023, Berzé-la-Ville.

Visite de la chapelle des Moines 16 et 17 septembre Chapelle des Moines Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez gratuitement la chapelle des moines de Berzé-la-Ville et ses splendides peintures murales du XIIe siècle. Construite à l’initiative de Hugues de Semur, abbé de Cluny et bâtisseur de la grande église abbatiale romane, la chapelle des Moines est le témoin du prieuré médiéval. La richesse et la finesse de son décor peint illustrent le savoir-faire des artistes des plus grands ateliers du XIIe siècle au temps de l’apogée de l’abbaye de Cluny.

Chapelle des Moines Rue de la Chapelle, 71960 Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00