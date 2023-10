Caïpirinha do Brasil Chapelle des minimes La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Caïpirinha do Brasil Chapelle des minimes La Ciotat, 9 novembre 2023, La Ciotat. Caïpirinha do Brasil Jeudi 9 novembre, 19h00 Chapelle des minimes 15€ Le groupe Caïpirinha do Brasil propose une musique exclusivement orientée vers le courant Bossa Nova à travers les plus beaux thèmes très peu connus du grand public ce qui fait tout l’intérêt de ce concert hors des sentiers battus.

En proposant des thèmes comme Ligia, Bébado équilibristi, Vocé etc… le quartet revisite quelques « pépites » cachées de ce répertoire magistral

Le quartet se compose d’ Eliane di Natali au chant, Christian Ericksen à la guitare, J.M. Pallavicini à la basse et Claude Malet à la batterie.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Chapelle des minimes Place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-ciotat-culture/evenements/concert-jazz-surprise »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Chapelle des minimes Adresse Place Guibert 13600 La Ciotat Ville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Chapelle des minimes La Ciotat latitude longitude 43.175867;5.607099

Chapelle des minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ciotat/