Déenne Trio Chapelle des minimes La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Déenne Trio Chapelle des minimes, 1 décembre 2022, La Ciotat. Déenne Trio Jeudi 1 décembre, 19h00 Chapelle des minimes

12€

♫JAZZ♫ Chapelle des minimes Place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Avec la voix de Delphine Nérot mêlée à celle de Claude Prezioso

soutenus par accordéon et contrebasse

un répertoire jazz et chansons française

Association La Ciotat Culture / Chapelle des Minimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:00:00+01:00

2022-12-01T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Chapelle des minimes Adresse Place Guibert 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville Chapelle des minimes La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

Chapelle des minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Déenne Trio Chapelle des minimes 2022-12-01 was last modified: by Déenne Trio Chapelle des minimes Chapelle des minimes 1 décembre 2022 Chapelle des Minimes La Ciotat La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhône