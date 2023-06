Découverte d’une chapelle du XVIIe siècle Chapelle des Minimes Aubeterre-sur-Dronne, 16 septembre 2023, Aubeterre-sur-Dronne.

Découverte d’une chapelle du XVIIe siècle 16 et 17 septembre Chapelle des Minimes Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter cette chapelle de l’ancien couvent des Minimes et admirer son grand retable en pierre.

Chapelle des Minimes 1 Rue Pierre Véry, 16390 Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 98 57 18 http://www.aubeterresurdronne.com En 1617, Hippolyte Bourchard et François d’Esparbès de Lussan fondèrent le couvent des Minimes de Notre-Dame de l’Assomption pour servir de sépulture à leurs familles et d’établissement d’enseignement pour le marquisat. La première pierre de la chapelle fut posée le 15 août 1617. Les nouveaux religieux s’y installèrent en 1626. Ils reçurent également l’hôpital, auparavant tenu par les Cordeliers, et le cédèrent en 1742 aux religieuses de Sainte-Marthe. Depuis la Révolution, le couvent fut affecté à différents usages (école libre, gendarmerie, mairie puis hospice en 1960).

Les bâtiments forment un quadrilatère à deux niveaux sur soubassement, entourant une aire de cloître, appuyé contre la chapelle qui forme l’aile ouest. Les élévations nord et est, de même que l’ensemble du couvent, ont été perturbées par des aménagements successifs. Une bretèche, des baies du XVIIIe et un portail du XVIIe ont été conservés sur les façades est et sud.

À l’intérieur, le rez-de-chaussée se compose de salles voûtées. Le cloître est ponctué d’arcatures. La chapelle est ornée d’un retable en pierre blanche et de voûtes sur croisées d’ogives. Elle était appuyée de chapelles latérales donnant à l’ouest.

Le couvent est inscrit au titre des Monuments historiques en 1991.

Aujourd’hui le couvent abrite une maison de retraite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie d’Aubeterre-sur-Dronne