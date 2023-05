Concert à la Chapelle des Marins Chapelle des Marins, 14 août 2023, Erquy.

Concert à la Chapelle des Marins Lundi 14 août, 18h30 Chapelle des Marins

Annie Rigault à la flûte et Didier Hamon à la guitare formaient un duo qui s’est très rapidement transformé en trio avec l’arrivée Véronique Hamon au violon. Le Trio Divertissimo était né.

De nouveaux arrangements et de nouvelles partitions viennent compléter le programme existant, le trio Divertissimo propose un univers musical varié, empreint d’esthétiques musicales diverses où le classique, les musiques espagnole, latine et celtique se côtoient agréablement pour le plus grand plaisir du public.

Dans le cadre des Trois jours de la Chapelle des Marins, vous retrouverez le Trio Divertissimo.

Le lundi 14 août 2023 à 18h30 à la Chapelle des Marins d’Erquy, 23 rue Notre Dame.

Durée prévue 1h20

Entrée gratuite

Chapelle des Marins Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T18:30:00+02:00 – 2023-08-14T20:00:00+02:00

Le Trio Divertissimo