Concert à l’église Chapelle des Marins, 30 juillet 2023, Erquy. Concert à l’église Dimanche 30 juillet, 20h30 Chapelle des Marins Sylvie RUELLAN, artiste passionnée de musique et de chant, membre de l’association Crescendo de GUITTE vous propose un concert « Il était une voix… »

En première partie, des chants lyriques issus du répertoire classique.

En deuxième partie des chansons de variété

Le dimanche 30 juillet 2023 à 20 h 30 à l’Eglise d’Erquy

3 place du Centre 22430 ERQUY

Durée prévue 1 h 30 Chapelle des Marins Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

