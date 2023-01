Concert musique classique Chapelle des Marins Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Dans le cadre du Festival des 2 caps

L’Association « Musique à la Ville ROGON » propose un concert de 15 musiciens : Six bagatelles pour quintette à vent de György LIGETI ;

Quintette à corde en Do majeur, 2ème mouvement de Frantz SCHUBERT ;

Sérénade pour Vent en Ré mineur de Antonin DVORAK. Samedi 22 juillet 2023

à 20h30 à la Chapelle Notre Dame des Marins

23 rue Notre Dame 22430 ERQUY

Durée du concert 1h30

Tarif : 12 € pour les adultes

6 € pour les enfants de plus de 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

2023-07-22T20:30:00+02:00

2023-07-22T22:00:00+02:00

