Concert à la Chapelle des Marins

Erquy

Concert à la Chapelle des Marins Chapelle des Marins, 16 juin 2023, Erquy. Concert à la Chapelle des Marins Vendredi 16 juin, 15h00 Chapelle des Marins Quarante choristes de la chorale « Les Chœurs du Lundi » de l’association OPAR de Rennes, chorale à quatre voix, chanteront, sous la direction artistique et professionnelle de Pierre GAUTHIER, un répertoire composé de chants divers, variés et étrangers.

Le vendredi 16 juin 2023 à 15 h 00 à la Chapelle des Marins d’Erquy

23 rue Notre Dame 22430 ERQUY

Durée prévue 45 minutes Entrée gratuite Chapelle des Marins Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T15:00:00+02:00 – 2023-06-16T16:00:00+02:00

2023-06-16T15:00:00+02:00 – 2023-06-16T16:00:00+02:00 Les Chœurs du Lundi

