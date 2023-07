Visite libre de la chapelle des Jésuites Chapelle des Jésuites Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite libre de la chapelle des Jésuites Chapelle des Jésuites Saint-Omer, 16 septembre 2023, Saint-Omer. Visite libre de la chapelle des Jésuites 16 et 17 septembre Chapelle des Jésuites Rue du Lycée, Saint-Omer. Gratuit. Explorez la chapelle des Jésuites qui, par son volume et ses couleurs, surgit au détour des ruelles de Saint-Omer. Témoignage de la présence des jésuites wallons dans la cité, la chapelle a été édifiée de 1615 à 1640. Restauré entre 2013 et 2016, ce joyau architectural accueille désormais des expositions, des concerts ou encore des séminaires. Chapelle des Jésuites Rue du Lycée – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France Construite de 1615 à 1640, d’après les plans de Jean Du Blocq, la chapelle de l’ancien collège des Jésuites porte l’empreinte décorative d’un style italianisant associé à des modes de construction de tradition médiévale. Seul organe de circulation, la nef est encadrée d’une série de chapelles destinées à l’origine aux confessionnaux. De massives colonnes d’inspiration antique séparent ces deux espaces. A l’extérieur deux tours, hautes de 40m, magnifient le sanctuaire tandis que la façade occidentale se pare d’un pignon où s’affirme le style baroque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

