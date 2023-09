Les jeux anciens Chapelle des Jésuites Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Les jeux anciens 16 et 17 septembre Chapelle des Jésuites Entrée libre.

Jeu de la grenouille, saut de puces, billard Nicolas … Savez-vous que certains de ces jeux en bois traditionnels sont inscrits à l’’inventaire national du patrimoine culturel immatériel ? Découvrez-les en accès libre tout le week-end dans l’ancienne chapelle des Jésuites.

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Kalimba pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai