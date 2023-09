Les Machines sonores Chapelle des Jésuites Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Les Machines sonores Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle des Jésuites Entrée libre.

Le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai a convié le collectif lillois Métalu A Chahuter et leurs machines sonores au sein de l’ancienne chapelle des Jésuites pour les Journées du Patrimoine sur le thème du patrimoine du sport.

Envie de pousser la chansonnette ? Testez « le vélo en chantant », un jeu d’arcade sportif et musical qui vous permet de faire une balade à vélo immobile si vous chantez juste.

Vous préférez danser ? « Les cloche-pieds » sont d’étonnantes marelles sonores, instruments de musique ou jeux de mémoire.

Bougez, faites du bruit !

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Métalu A Chahuter