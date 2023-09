Le Décryptex – La machine de la chapelle Chapelle des Jésuites Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Le Décryptex – La machine de la chapelle 16 et 17 septembre Chapelle des Jésuites Livret à retirer au Labo, 2 rue Louis Renard.

Chaque année, des scientifiques dressent un inventaire des chauves-souris qui hibernent dans certains monuments de Cambrai grâce à leur « batbox ». Cette année, ils ont entendu des ultrasons inconnus et incessants dans la chapelle des Jésuites. L’université Loyola de Los Angeles, spécialisée en signaux sonores, nous a fait parvenir des « batbox » géantes appelées DÉCRYPTEX qui nous permettent de transcrire ces ondes. Qui émet ces sons ? Que signifient-ils ? Arriverez-vous à utiliser le DÉCRYPTEX ?

Jeu en famille type chasse aux trésors, en autonomie.

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

