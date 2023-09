Exposition « Fair-Play » Chapelle des Jésuites Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Exposition « Fair-Play » 16 et 17 septembre Chapelle des Jésuites Entrée libre.

Lors des Journées européennes du patrimoine, l’exposition Fair-Play qui avait été présentée dans la rue Neuve cet été, prend ses quartiers au sein de la chapelle des Jésuites.

Imaginée par les étudiant·es du cours Ah ! La rue de l’École Supérieure d’Art et de Communication de Cambrai à l’occasion des événements sportifs mondiaux à venir, cette installation célèbre les valeurs positives du sport. L’esprit d’équipe, le dépassement de soi, le mouvement, la persévérance se retrouvent traités avec sérieux ou humour dans une trentaine de compositions colorées.

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© ESAC Cambrai