Cet évènement est passé Découverte des réalisations religieuses de André Bauchet Chapelle des îles Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Découverte des réalisations religieuses de André Bauchet Chapelle des îles Montluçon, 17 septembre 2023, Montluçon. Découverte des réalisations religieuses de André Bauchet Dimanche 17 septembre, 15h00 Chapelle des îles 15h : rendez-vous devant la chapelle des iles rue de la Mange.

Découverte des réalisations religieuses de André Bauchet, architecte montluçonnais, puis de l’église de Fontbouillant et celle de Sainte-Thérèse des Marais. Chapelle des îles 22 rue de la mange, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 96 57 33 »}] La chapelle a été construite en 1966. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Chapelle des îles Adresse 22 rue de la mange, 03100 Montluçon Ville Montluçon Departement Allier Lieu Ville Chapelle des îles Montluçon latitude longitude 46.328547;2.598982

Chapelle des îles Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/