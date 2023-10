[Saison culturelle] Sophie Gouby et la chorale de Noël Chapelle des Dunes Merville-Franceville-Plage Catégories d’Évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage [Saison culturelle] Sophie Gouby et la chorale de Noël Chapelle des Dunes Merville-Franceville-Plage, 22 décembre 2023, Merville-Franceville-Plage. Merville-Franceville-Plage,Calvados Sophie Gouby interprète du gospel et des chants de Noël pour réchauffer les cœurs ! Un chocolat chaud vous est offert pendant l’entracte..

2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 . .

Chapelle des Dunes Place Camille Blaisot

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Sophie Gouby performs gospel and Christmas songs to warm hearts! Hot chocolate during intermission. Sophie Gouby interpreta canciones gospel y navideñas para calentarte el corazón En el descanso se servirá chocolate caliente. Sophie Gouby singt Gospel- und Weihnachtslieder, um die Herzen zu erwärmen! In der Pause wird Ihnen eine heiße Schokolade angeboten.

