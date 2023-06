Résidence 1+2 – The Museum of Plant Art – Almudena Romero Chapelle des Cordeliers Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Résidence 1+2 – The Museum of Plant Art – Almudena Romero
14 octobre – 26 novembre
Chapelle des Cordeliers
Entrée libre

L'exposition
La photographe madrilène ressuscitant des procédés longtemps oubliés, développe une réflexion sur notre compréhension des plantes à partir de l'utilisation d'outils scientifiques et des conversations multiples avec des scientifiques, philosophes et historiens de l'art. La Plante devient entre ses mains le support de photographies devenues vivantes et organiques.

Vernissage le mercredi 13 octobre 2023 à 19h

Pour plus d'informations, consulter le site web du la Résidence 1+2

Le lieu
Fondée en 2015 par Philippe Guionie, la Résidence 1+2 est un festival de résidences de création associant la photographie et les sciences, ancré à Toulouse et à vocation européenne. Elle produit, valorise et promeut une photographie d'auteur en liens étroits avec un patrimoine scientifique exceptionnel sur le territoire toulousain et métropolitain.

Chapelle des Cordeliers
13 rue des Lois
31000 Toulouse

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

© Almundena Romero

