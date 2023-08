JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : PARCOURS CHAGALL Chapelle des Cordeliers Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Parcours Chagall vous ouvre ses portes !. Tout public

Dimanche 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

Chapelle des Cordeliers Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



On the occasion of the European Heritage Days, the Parcours Chagall opens its doors to you!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Parcours Chagall le abre sus puertas

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet der Chagall-Parcours seine Türen für Sie!

