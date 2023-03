Parthenay – Cité des Arts Chapelle des Cordeliers, 1 avril 2023, Parthenay.

Dans le cadre de la Cité des Arts, pour la troisième année consécutive, la ville de Parthenay met à l’honneur les professionnels des métiers d’art à l’occasion des JEMA 2023.

Durant la semaine dévolue aux Journées Européennes des Métiers d’Art qui ont pour thématique cette année « Sublimer le quotidien » (du 27 mars au 2 avril 2023), la ville de Parthenay s’associe à ses partenaires locaux pour proposer aux publics de découvrir les savoir-faire des professionnels des métiers d’art du territoire, les techniques de transformation de la matière dans différents domaines, les pratiques de création et de restauration impliquant des connaissances techniques et scientifiques.

Toute la semaine, vous pourrez prendre part à différents évènements sur la thématique des métiers d’art : conférences, table ronde, projection, exposition, ateliers, émission radio, journée pédagogique, etc.

Tout le week-end, venez à la rencontre des professionnels des métiers d’art, de leurs compétences techniques et artistiques au long d’un parcours d’exposition dans la ville. Venez découvrir le travail de la matière, bois, terre, verre, laine, métal, pierre, tissu, encre et papier dans quatre lieux remarquables :

Exposition vente : Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril 11h-13h et 14h-19h

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

Musée d’Art et d’Histoire

Maison-Dieu de Châtillon-sur-Thouet

Chapelle des Cordeliers

Retrouvez la programmation complète sur la page Cité des Arts de la ville de Parthenay.

https://www.parthenay.fr/cite-des-arts

Ville de Parthenay